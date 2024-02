Lenovo IdeaPad 3 è il Chromebook perfetto e costa solo 249€!

I Chromebook sono particolari portatili basati sul sistema operativo proprietario di Google: ChromeOS. Lenovo IdeaPad 3 è un modello dotato di caratteristiche, come il WiFi 6, che ti garantiranno di avere un dispositivo scattante in ogni occasione. In questo momento, inoltre, potrai farlo tuo per soli 249,00€ al posto dei classici 349,00€, risparmiando ben 100€! Scopriamo ora cosa monta questo modello in particolare e tutte le sue caratteristiche migliori.

Tutte le caratteristiche di Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3i Chromebook è un laptop affidabile e versatile, pronto a garantire prestazioni affidabili. Dotato di un processore Intel Celeron N4500, offre un’esperienza fluida e reattiva per gestire le tue attività quotidiane senza intoppi. L’autonomia della batteria fino a 10 ore e l’archiviazione eMMC da 64GB consentono un accesso rapido alle pagine web e ai tuoi contenuti.

Il laptop vanta un ampio display FHD da 15″ con cornici sottili, offrendo un’esperienza visiva immersiva con colori vividi e angoli di visione ampi grazie alla tecnologia IPS. Poi, con il sistema operativo Chrome OS, avviare rapidamente il laptop e ricevere aggiornamenti automatici è facile e sicuro. Inoltre, l’ampio touchpad e il tastierino numerico integrato aumentano la produttività senza complicazioni.

La connettività è garantita con il supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, assicurando una connessione internet veloce e affidabile e la possibilità di collegare facilmente i dispositivi wireless. Per proteggere il dispositivo e i tuoi dati, è dotato di un Kensington Nano Security Slot per prevenire furti e di un firmware TPM 2.0 per garantire una maggiore sicurezza.

Inizia a navigare e lavorare sul tuo nuovissimo Lenovo IdeaPad 3 per soli 249,00€ grazie allo sconto del -29%!