Lenovo: cinque nuovi PC con Windows 11 il 28 settembre

Lenovo lancerà cinque laptop con Windows 11 il 28 settembre; questo è quanto si evince da un recente teaser poster appena trapelato online.

Lenovo: cosa sappiamo dei nuovi laptop in arrivo?

Il colosso cinese Lenovo ha annunciato che la società terrà un evento di lancio il 28 settembre in Cina, all'interno del quale l'azienda annuncerà cinque nuovi PC portatili, tutti dotati dell'ultimo sistema operativo Windows 11.

Nel poster ufficiale condiviso dall'azienda, è stato rivelato che i cinque nuovi laptop sono in arrivo: stiamo parlando dello Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition, Xiaoxin Pro 14 2021 Ryzen Edition, YOGA 13s 2021 Ryzen Edition, Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition e Xiaoxin Air. 14.+

È interessante notare che l'azienda ha affermato che questi terminali arrivano tutti quanti con a bordo preinstallato il sistema operativo Windows 11; da notare che quest non è solo una promessa per un aggiornamento in un secondo momento. I device arrivano direttamente con l'OS di nuova generazione sul mercato.

Lenovo ha già confermato che Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition sarà alimentato dal processore Intel Core i5-11320H e conterrà un processore grafico Intel Iris Xe G7 96EU, offrendo prestazioni del 20% in più. Sarà caratterizzato da un display da 14 pollici 2,8k 16:10 che offre un'elevata luminosità di 400 nit, una risoluzione dello schermo di 2880 × 1800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. C'è anche un certificato di protezione TÜV Rheinland, il supporto al Blu-ray e al Dolby Vision.

Il mese scorso, Microsoft ha confermato che il nuovo sistema operativo Windows 11 sarà fornito gratuitamente ai dispositivi idonei. L'ultima versione del sistema operativo dovrebbe essere rilasciata dal 5 ottobre in modo graduale in tutti i mercati. Ciò significa che non tutti i PC riceveranno il firmware nel giorno del rollout ufficiale. Si vocifera che diversi utenti potrebbero attendere alcune settimane o mesi. Staremo a vedere.