Dell e Lenovo: i loro monitor sono i più richiesti

Le spedizioni di monitor per PC di Dell hanno raggiunto cifre elevatissime nel secondo trimestre dell'anno; Lenovo invece, registra la crescita più elevata.

Dell e Lenovo si contendono il mercato dei monitor per PC

La pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown globale potrebbero aver avuto un impatto profondo in diversi settori, ma il mercato dei monitor per PC continua a crescere da oltre un anno e l'avanzata sembra non volersi arrestare.

Gli ultimi dati trapelatio dal Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker di International Data Corporation sono stati pubblicati attraverso il portale di IDC e mostrano che le spedizioni in tutto il mondo sono state poco più di 35 milioni di unità nel secondo trimestre del 2021. Si tratta di un aumento dell'11,2% rispetto allo stesso trimestre del 2020, quando i lockdown per la pandemia erano in pieno vigore.

La domanda è stata più forte che mai quest'anno. Tuttavia, l'offerta è stata limitata da varie sfide che hanno interessato non solo la produzione di monitor per PC, ma gran parte dell'industria elettronica in generale. Ci riferiamo alla famigerata “crisi dei chipset”.

I componenti come i circuiti integrati che vanno nei pannelli di visualizzazione sono stati difficili da reperire. Questo, combinato con l'aumento dei costi di trasporto e le sfide logistiche, ha portato ad un aumento sostanziale dei prezzi.

La quota delle spedizioni commerciali ha visto un calo nel secondo trimestre del 2021 rispetto a un anno fa, perdendo la crescente domanda da parte degli utenti. Gran parte di questo settore è stato guidato dai monitor da gaming.

Come emerge dalla tabella riportata sopra, Dell Technologies continua a essere in cima alla lista delle spedizioni mondiali di monitor per PC del 2021 con oltre 7.549.000 milioni di unità vendute nel secondo trimestre del 2021. Lenovo segue con 4.164.000 unità. Tuttavia, quest'ultimo ha visto una crescita su base annua significativamente più elevata: dove Dell ha registrato un aumento delle spedizioni del 18,6% nel secondo trimestre del 2021 rispetto al secondo trimestre del 2021, Lenovo ha registrato una crescita del 35,2%.

Si prevede che le spedizioni raggiungeranno un picco di poco più di 147 milioni di unità, il livello più alto mai segnato dal 2012. In seguito, i volumi dovrebbero diminuire nei prossimi anni, stabilizzandosi a 139 milioni entro il 2025.

“Il secondo trimestre ha chiuso cinque trimestri consecutivi di crescita positiva su base annua, quattro dei quali sono stati una crescita a due cifre. Un tale slancio non si è mai visto nella storia della copertura dei nostri monitor“, ha affermato Jay Chou, responsabile della ricerca per Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker di IDC.

“Tuttavia, riteniamo che il mercato raggiungerà presto un punto di svolta. La domanda inizierà a raffreddarsi nella seconda metà del 2021, con piccoli cali nel 2022 fino al 2024. Tuttavia, le ipotesi a lungo termine sono già migliorate rispetto ai tempi pre-COVID poiché le modalità di lavoro/studio indipendenti dalla posizione diventano più popolari , ampliando così la base installata”, ha aggiunto.