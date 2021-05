Vorresti uno smartwatch, pronto a tornarti utile in un sacco di situazioni, ma te ne privi. Sei convinto che sia inutile comprare un wearable, se non hai dai investire cifre elevate e quindi desisti. Niente di più sbagliato, perché non è così: devi solo trovare il modello a buon prezzo, che valga la pena acquistare. In questo, possono aiutarti parecchio le offerte Amazon, che spessissimo permettono di accedere a prodotti che sarebbero normalmente ben più costosi.

Il wearable di Vigorun che ora porti a casa a 23,99€ da Amazon è un impressionante: mette insieme prezzo, prestazioni e design, con un tocco di eleganza non esagerata. Avrai finalmente accesso allo smartwatch che desideravi, senza rischiare di acquistare un giocattolo di basso livello. Ciliegina sulla torta: le spedizioni sono rapide e gratis.

Smartwatch elegante: il lusso costa poco su Amazon

Lo prendi in mano e ti accorgi subito che questo wearable, se fosse di un'altra marca, certamente non sarebbe mai proposto a questo prezzo. Materiali premium, che concorrono a creare linee estetiche che sono eleganti – è vero – ma assolutamente non eccessive. Per questo non dovrai preoccuparti di abbinarlo alla camicia, ma anche alla polo e al jeans: sarà sempre un outfit perfetto. Al più, può mettere il tuo tocco personale cambiando le watch face dell'ampio quadrante, inserito nella cassa tondeggiante.

Con 8 tipologie di workout supportate, questo device è anche un ottimo activity tracker, pronto a registrare le tue performance sportive: preoccupati solo di lasciarlo al polso e lui farà il resto. Solo sport? Assolutamente no, anche la salute è uno dei punti di forza di questo wearable: tieni sotto controllo il battito cardiaco, controlla la qualità del riposo notturno e affidati a lui per ricevere promemoria se bevi poco o passi troppo tempo seduto.

Design, sport e salute: direi che con 23€ metti al polso un ottimo prodotto. Ma non è tutto quello che ha da offrirti: aggiungici che è dotato di una batteria a lunghissima durata (fino a 15 giorni) e anche che è pronto a diventare il tuo assistente personale. Cosa intendo? Gestione delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth, utilizzo come telecomando per scattare le fotografie, controllo della riproduzione musicale e anche previsioni del tempo in tempo reale.

Insomma, il gioiellino da polso che cercavi, è questo smartwatch che ora porti a casa a 23,99€ da Amazon: devi solo applicare il coupon in pagina, prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attenzione: l'accesso ai coupon è limitato. Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

