LEGO Technic Monster Jam: a meno di 20 euro farà impazzire i bambini

Il nuovo set LEGO Technic Monster Jam Dalmata è subito balzato in testa alle classifiche di vendita su Amazon: merito del suo particolare design 2-in-1, che permette di trasformarlo come lo si desidera, ma anche del prezzo super accessibile di soli 19,90 euro. Acquistalo adesso per fare un super regalo.

LEGO Technic Monster Jam: le caratteristiche del set

Questo set include un potente monster truck con un’azione pull-back che lo fa correre a tutta velocità, pronto per superare qualsiasi ostacolo sulla sua strada. Con gli adesivi inclusi è possibile personalizzarlo per renderlo ancora più unico e spettacolare.

Si tratta inoltre di un giocattolo estremamente versatile grazie al già accennato design 2-in-1: può infatti essere trasformato anche in un robusto camion giocattolo, pronto a esplorare nuovi territori e affrontare nuove sfide. Grazie alla sua costruzione resistente e alla progettazione intuitiva, la ricostruzione è un gioco da ragazzi, offrendo un divertimento doppio in un solo set.

Nonostante faccia parte della linea LEGO Technic è molto facile da assemblare, per merito anche delle istruzioni digitali ottenibili tramite l’app LEGO Builder con una guida dettagliata che aiuta passo per passo a costruire e personalizzare questo fantastico modello.

Non perdere quindi l’occasione di fare un bellissimo regalo: il LEGO Technic Monster Jam è disponibile su Amazon a soli 19,90 euro.