LEGO Star Wars Calendario Dell'Avvento 2024: già disponibile e in offerta (Amazon)

Amazon e LEGO giocano d’anticipo perché puoi già acquistare il Calendario dell’Avvento 2024 a tema LEGO Star Wars e farlo anche con un piccolo sconto. Il pacchetto è disponibile infatti a soli 31,49 euro ed è perfetto per anticipare le feste con qualcosa che inevitabilmente andrà a ruba.

LEGO Star Wars Calendario dell’Avvento 2024: gioca d’anticipo

Il Calendario dell’Avvento 2024 a tema set LEGO Star Wars è pensato per bambini da 6 anni in su, e oseremmo dire anche per i fan più adulti. Il set ti permetterà di rivivere i momenti più iconici della storia di LEGO Star Wars ripercorrendo i successi dei set lanciati dal 1999 fino al 2024.

Cosa troverai? 6 personaggi leggendari tra cui la Principessa Leia e Luke Skywalker in abiti festivi, oltre ad altri eroi come Ahsoka Tano, un Clone Trooper della Legione 501, una guardia pretoriana e un Super Battle Droid.

Queste minifigure sono accompagnate da 18 modellini in miniatura dei veicoli e astronavi più rappresentativi di Star Wars, come il Millennium Falcon, l’X-Wing, il TIE Fighter, il Razor Crest e molti altri ancora.

Avrai una nuova sorpresa ad aspettarti ogni giorno: potrai costruire e modelli unici come il Galeone a vela di Jabba, l’Incrociatore d’attacco della Repubblica e lo Shuttle dell’Imperatore.

Un regalo perfetto e anticipatissimo per Natale: acquistalo adesso in sconto a soli 31,49 euro.