LEGO Spider-Man: il Calendario dell'Avvento 2024 in offerta super per il Black Friday (-34%)

Non hai più scuse adesso per rinunciare al bellissimo Calendario dell’Avvento 2024 di LEGO Spider-Man disponibile in sconto su Amazon per la settimana del Black Friday. Il prezzo in offerta è infatti di soli 22,99 euro invece di 34,99: il più basso di sempre per un prodotto perfetto per le festività.

LEGO Spider-Man: il Calendario dell’Avvento in offerta Black Friday

Per sua natura, il set è impostato come un vero e proprio Calendario dell’Avvento: include quindi 24 porticine che comprendono al loro interno altrettante sorprese per accompagnare grandi e piccini al Natale.

Potrai trovare modelli divertenti da costruire che ricreano le strade di New York come lo Spider-Ham di neve, un carretto di hot dog e persino l’albero invernale di Electro. Non mancano poi le minifigure imperdibili di Spider-Man, Miles Morales, Goblin, Venom e altri personaggi iconici dell’universo Marvel.

Mini auto, catapulte e dettagli creativi daranno ogni giorno l’opportunità di immaginarsi storie ricche di azione combinando questo set con altre costruzioni LEGO Marvel.

Pensato per far felici i piccoli fan, pensiamo che sia adatto anche agli appassionati adulti del mondo Marvel: acquista il set LEGO Spider-Man Calendario dell’Avvento in sconto a 22,99 euro per il Black Friday.