LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico: offerta da Black Friday, prezzo al minimo

Possiamo dire che il Black Friday su Amazon è arrivato in anticipo, almeno se guardiamo al prezzo disponibile oggi sul vendutissimo e adorabile set LEGO Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico: puoi acquistarlo infatti a soli 20,78 euro invece di 29,99, con consegna immediata.

LEGO Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico: una chicca per fan di tutte le età

Con questo set LEGO a tema Harry Potter hai la possibilità di costruire una action figure di uno dei personaggi più amati: Dobby l’Elfo Domestico.

Una volta completata, la figura è snodabile con testa, orecchie e braccia mobili in modo da posizionarla come preferisci. Le dita regolabili permettono al modello di tenere in mano gli accessori inclusi nella confezione, come la torta fluttuante di zia Petunia, il diario di Tom Riddle e il celebre calzino che simboleggia la sua libertà.

A completare il set ecco un elegante supporto con targhetta, che lo rende la decorazione perfetta per la casa o per una collezione di gadget a tema Harry Potter.

Un regalo ideale per tutte le età, sia per i più piccoli, sia per i fan adulti di Harry Potter. Un minimo storico assoluto da non perdere: acquista il set a soli 20,78 euro.