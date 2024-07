LEGO Bouquet di Rose: già in OFFERTA in anticipo per il Prime Day

La due giorni dei Prime Day 2024 avrà inizio domani, ma Amazon ha già iniziato a proporre qualche offerta interessante come il ritorno allo sconto del set LEGO Bouquet di Rose, che oggi puoi acquistare a soli 49,99 euro invece di 59,99. Con spedizione Prime, sarà una fantastica idea regalo per te o per una persona a cui vuoi bene.

Set LEGO Bouquet di Rose: i dettagli

Il set LEGO Bouquet di Rose è pensato per gli adulti ed è ideale per dare un tocco di stile alla tua casa o al tuo ufficio. La confezione include tutto il necessario per dare “vita” ad un magnifico bouquet di rose rosse con lunghi steli verdi, insieme a quattro rametti di gipsofila con piccoli fiori bianchi.

Il set è curato nel minimo dettaglio allo scopo di replicare la bellezza delle rose in diverse fasi di fioritura: quattro rose in piena fioritura, quattro in fioritura e quattro in bocciolo. Il bello è che, naturalmente, non dovrai metterci l’acqua quindi potrai esporre queste bellissime rose in tutte le stagioni senza manutenzione.

Un’idea regalo eccezionale per compleanni, occasioni speciali e altro ancora. Oggi puoi approfittare di questo sconto antipasto per i Prime Day e portartelo a casa a soli 49,99 euro.