LEGO Batmobile con Batman e Joker: prezzo CROLLATO su Amazon (-30%)

Quello di cui stiamo per parlarti è il classico set LEGO pensato, in teoria, per bambini e bambine ma che siamo sicuri potrà far felici molti adulti. Parliamo infatti di un LEGO che permette di costruire l’iconica Batmobile di Batman tratta dal grande classico del 1989 e che include anche le minifigure del Cavaliere Oscuro e di Joker. Il tutto può essere tuo ad un prezzo incredibile di soli 33,59 euro invece dei 47,99 di listino.

Batmobile LEGO con Batman e Joker: per grandi e piccini

La batmobile in questione è un’accurata riproduzione del modello cinematografico, dotata di tetto sollevabile per accedere all’abitacolo, spazio per una minifigure, bagagliaio apribile e meccanismo per sollevare due blaster. Una meraviglia a cui si aggiunge un tubo di scappamento con elemento fiamma LEGO che RUOTA durante i movimenti della vettura.

E poi, come ti dicevamo, ci sono due minifigure LEGO imperdibili: il leggendario Batman e la sua nemesi per antonomasia, Joker.

Entrambi i personaggi sono accompagnati dai loro accessori iconici, come il casco e il mantello di Batman, un arpione, manette e il Batarang da inserire nel bagagliaio della Batmobile.

Un set davvero unico pensato per bambini e bambine dagli 8 anni in su, ma che come hai visto ha così talmente tanti elementi e dettagli che farebbe felice anche un fan DC di qualsiasi età. Approfitta del minimo storico Amazon e acquistalo adesso a soli 33,59 euro invece di 47,99.