Legion Y90: ecco il nuovo gaming phone di Lenovo

Con il lancio del Lenovo Legion Y90 proprio dietro l'angolo, diamo un'occhiata a tutte le specifiche e le caratteristiche confermate e vociferate che conosciamo sul prossimo smartphone da gioco.

Levono Legion Y90: le caratteristiche

Poiché il prossimo Legion Y90 sarà uno smartphone da gioco, il produttore di smartphone cinese ha posto l'accento sul suo design, in particolare per quanto riguarda il suo sistema di gestione termica. La società ha già spoilerato la sua tecnologia Double Engine Air Cooling che aiuterà a mantenere sotto controllo la temperatura del dispositivo nonostante la presenza dei giochi multiplayer intensivi a framerate elevati. Sebbene il device assomigli a qualsiasi altro smartphone moderno sul versante anteriore, il pannello posteriore probabilmente presenterà un'estetica da gioco con il marchio “Legion” e con ventole fisiche per il suo meccanismo di raffreddamento ad aria.

Sotto il cofano, il dispositivo dovrebbe presentare un chipset Qualcomm Snapdragon 888, che sarà abbinato alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1. Arrivando al suo display, Lenovo ha ufficialmente rivelato che il Legion Y90 presenterà un ampio display AMOLED che misura 6,92 pollici. Il pannello sarà uno schermo Samsung E4 AMOLED che supporta una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720Hz. Una delle sue caratteristiche salienti sarà il display anti luce blu e lo standard HDR. Lo schermo avrà una certificazione di protezione degli occhi contro la luce blu che assicura che abbassi la luce blu emessa dallo schermo.

Prezzo e disponibilità

Sfortunatamente, i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità relativi al prossimo smartphone da gioco Lenovo sono ancora sconosciuti. È stato annunciato ufficialmente che lo smartphone Legion Y90 sarà annunciato nel corso del nuovo anno. Restate connessi.