Lenovo Legion Phone 2 Pro (Legion Phone Duel 2) ha una ricarica da 90 W, banchi RAM fino a 18 GB di RAM e un prezzo di partenza di 565 dollari circa. Non di meno, presenta una doppia ventola di raffreddamento, doppia batteria, doppia porta di ricarica.

Specifiche Lenovo Legion Phone 2 Pro

Lenovo ha tolto i veli dal suo ultimo smartphone da gioco. Si chiama Legion Phone 2 Pro (Legion Phone Duel 2 al di fuori della Cina) ed è il secondo telefono da gioco del gigante della tecnologia; viene fornito con un design rinnovato, una maggiore capacità della batteria e un sacco di novità.

Il telefono ha un display Samsung E4 AMOLED da 6,92 pollici con un rapporto di aspetto 20,5: 9, una risoluzione di 2460 x 1080, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una frequenza di risposta al tocco di 720 Hz e un tempo di risposta di 3,8 ms. È un display HDR a 8 bit con un chipset Pixelworks i6. La sua luminosità massima è di 1300 nits e c’è Gorilla Glass 5 a protezione del tutto.

Come previsto, c’è un processore Snapdragon 888 sotto il cofano coadiuvato da 8 GB di RAM sul modello base e 18 GB di RAM nella configurazione più alta. C’è anche un modello di RAM intermedio da 16 GB. Lo spazio di archiviazione è UFS 3.1 e inizia a 128 GB e arriva fino a 512 GB.

Sul fronte fotografico, il terminale ha un sensore principale OmniVision 64MP f / 1.9 1.0 µm e viene fornito con una lente ultra grandangolare da 16MP f / 2.2 123 °. Non sono presenti sensore di profondità, tele o macro.

La fotocamera frontale è stata aggiornata a un sensore f / 2.0 da 44 MP, ma continua a scorrere fuori dal centro del fotogramma. Il telefono può registrare in 8K a 24 fps e 4K a 60 fps. Può anche registrare video al rallentatore in 1080p a 240 fps e riprendere in formato RAW. Ha anche lo zoom audio.

Ottieni altoparlanti stereo frontali con Dolby Atmos e una modalità di gioco che migliora l’esperienza audio utente: ci sono quattro microfoni con riduzione del rumore e un doppio amplificatore intelligente. Dispone di Wi-Fi 6 per la connettività.

All’interno del dispositivo è presente una batteria da 5500 mAh (divisa in due metà) e supporta una ricarica rapida massima di 90 W tramite due porte USB-C. Tuttavia, nella confezione troverete un caricabatterie da 65 W che è ancora incredibilmente veloce per gli standard odierni.

Una delle caratteristiche uniche del Legion Phone 2 Pro è il suo sistema di raffreddamento attivo a doppia ventola. Una è una ventola di aspirazione con 29 pale e 12.500 RPM mentre l’altra è una ventola di uscita che espelle l’aria calda. Anch’esso ha 29 lame ma il suo numero di giri è più alto a 15.000. Lenovo afferma che le ventole hanno un livello di rumore di 24,7 dB e una durata fino a 50.000 ore, ovvero quasi 6 anni.

Questo non è l’unico metodo di raffreddamento disponibile; la compagnia ha anche incluso una camera di vapore con raffreddamento a liquido per il raffreddamento passivo. Il telefono ha anche quattro tasti a ultrasuoni, sensori tattili a doppia forza e tasti a doppia capacità.

Il telefono è disponibile in Ultimate Black e Titanium White ed è disponibile in più configurazioni, alcune delle quali sono esclusive per determinate regioni. Di seguito sono riportati i prezzi per le diverse regioni:

8 GB di RAM + 128 GB = ¥ 3699 (~ $ 565)

12 GB di RAM + 128 GB = ¥ 4099 (~ $ 625)

12 GB di RAM + 256 GB = € 799 / ¥ 4399 (~ $ 672)

16 GB di RAM + 512 GB = € 999 / ¥ 5299 (~ $ 809)

18 GB di RAM + 512 GB = ¥ 5999 (~ $ 916)

Lenovo ha affermato che la disponibilità negli Stati Uniti è “da determinare”. Sarà disponibile per l’acquisto in Europa e nella regione Asia-Pacifico a partire dal mese di maggio.

