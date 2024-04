Leggi tutta l'estate con Kindle Oasis in sconto del 18%

Non c’è nulla di più comodo da portare con te, ovunque tu vada, di un ottimo Kindle. Acquistando un prodotto di qualità come il Kindle Oasis in sconto del 18%, infatti, avrai la possibilità di leggere in qualsiasi condizione e ovunque tu sia: in vasca, sui mezzi, sul divano, in piena notte. Non ci sarà mai un momento sbagliato per finire di leggere il tuo romanzo preferito! Per questo ti consigliamo di acquistarlo subito, finché è disponibile a soli 279,99€ invece di 339,99€, con la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo a rate con Cofidis direttamente al check out. In più acquistando questo fantastico Kindle e scrivendoti subito a Kindle al limited avrai ben tre mesi di abbonamento completamente gratuiti! L’ideale se sei un amante della lettura e vuoi risparmiare una bella somma.

Leggi ovunque con Kindle Oasis: il migliore sul mercato!

Il modello che ci stiamo proponendo è il Kindle più all’avanguardia di tutti quanti quelli che potrai trovare online.è provvisto di uno schermo di ben 7″ con la risoluzione da 300 ppi e non da meno è provvisto di un design super sottile e leggero. L’ideale da avere in mano, in qualsiasi situazione senza mai stare scomodo.da menzionare anche gli appositi pulsanti volta pagina di cui è provvisto, che ti permetteranno di leggere e andare avanti con i tuoi romanzi i tuoi fumetti, anche tenendo il dispositivo con una sola mano altrettanto importante, avrai la possibilità di regolare personalizzare la lettura.

In che modo? Avrai modo di regolare la tonalità della luce dello schermo, così da adattarsi perfettamente a ciò che preferisci anche le condizioni di luce intorno a te e potrai anche programmare il passaggio da una all’altra modalità. Per un esperienza ancora più intelligente. Ovviamente il Kindle Oasis è provvisto anche di una luce frontale, pensava per adattarsi in maniera automatica in base alla luce intorno a te.

Ma parliamo di altre caratteristiche davvero importantissime per un utilizzo costante e continuo del Kindle Oasis. Il modello infatti è stato pensato appositamente per resistere agli spruzzi d’acqua e anche a possibile cadute accidentali. Che ti trovi al mare, in montagna, in piscina o in basca non dovrai mai temere che Kindle si possa rompere e interrompere la tua lettura! Pensa che può resistere un’immersione accidentale fino a 60 minuti a una profondità di ben 2M! Proprio per questo non dovresti assolutamente farti scappare l’occasione e dovresti portarlo a casa finché sconto del 18% su Amazon!