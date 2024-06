Lefant M1, offerta bomba: il prezzo del robot 2-in-1 crolla sotto i 180€

Chi l’ha detto che per avere un moderno ed iper-efficiente robot aspirapolvere e lavapavimenti bisogna per forza spendere una fortuna? Oggi Amazon propone un’offerta bomba da non farsi assolutamente scappare: il Lefant M1, di gran lunga uno dei migliori robot sotto i 300€ sul mercato, è tuo ad appena 179,99€ anziché 199,99€. Esatto: puoi risparmiare ben 120€.

Ne vale la pena? Decisamente, perché le sue prestazioni sono davvero notevoli. Sarà il tuo alleato più importante nella lotta contro lo sporco: pavimenti di casa splendenti con il minimo sforzo. Ma andiamo con ordine, e vediamo le sue caratteristiche principali.

Il Lefant M1 ha una potenza di 4000Pa, che è adeguata a rimuovere anche lo sporco più ostinato, inclusi i piccoli detriti. Fa un ottimo lavoro anche con i tappeti, dove aziona una maggiore potenza per una pulizia a fondo. Il sistema di navigazione è preciso ed efficace, grazie al sistema di navigazione LiDAR e ad un’ottima implementazione dell’intelligenza artificiale.

Come anticipato, il Lefant M1 non si limita semplicemente ad aspirare la polvere. E’ equipaggiato con un serbatoio dell’acqua da 160ml, che permette al robot di spazzare e pulire simultaneamente. Potrai scegliere tra 3 livelli di acqua, mentre la pompa peristalica è progettata in modo da prevenire la creazione di “pozzanghere”.

Insomma, si tratta di un ottimo robot 2-in-1 proposto ad un prezzo aggressivamente conveniente. Non perdere questa offerta: fallo subito tuo ad un prezzo irripetibile.