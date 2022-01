Le Tartarughe Ninja arrivano in Fortnite? Sembrerebbe di sì

Il popolare sparatutto online Fortnite potrebbe presto accogliere le Tartarughe Ninja tra le nuove skin giocabili. A riferirlo è il giornalista e insider Nick Baker di XboxEra nel corso dell'ultima puntata dell'omonimo podcast, in cui spiega che Paramount ed Epic Games avrebbero da poco firmato un accordo in tal senso.

“Mi è stato detto che sembra che Paramount abbia stretto un accordo con Epic per portare le sue proprietà intellettuali in Fortnite. La principale di cui avevo sentito parlare erano le Tartarughe Ninja, il che sarebbe fantastico”.

Tartarughe Ninja su Fortnite: quando potrebbero arrivare?

Va precisato che i diritti globali di sfruttamento del franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles appartengono a Nickelodeon, cui show sono però presunti sulla piattaforma streaming Paramount+ e, entrambe le compagnie, condividono la proprietà sotto ViacomCBS.

La stessa Paramount del resto ha prodotto e distribuito due film sulle Tartarughe Ninja girati in live action nel 2014 e nel 2016, aspetto che rende dunque credibile l'indiscrezione.

Fortnite non è nuovo a collaborazioni importanti e che cavalchino soprattutto l'ondata del momento, come hanno dimostrato skin e oggetti tratti dalle recenti serie TV di Cobra Kai e The Book of Boba Fett.

Chissà che un accordo del genere non suggerisca che le Tartarughe Ninja possano tornare in qualche modo anche in forma tradizionale, magari al cinema o con una nuova serie TV e che quindi l'eventuale crossover con lo sparatutto battle royale serva anche a spingerne la promozione.

Per il momento, Epic Games né Paramount hanno commentato le indiscrezioni. Ci aggiorneremo non appena ne sapremo di più.