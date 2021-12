Fortnite, arrivano le skin di Cobra Kai per festeggiare la serie TV

Fortnite continua nel suo lungo percorso di collaborazioni con opere popolari appartenenti ad altri media: è il turno di Cobra Kai, la serie TV sequel/spin-off del celebre film The Karate Kid, che ha appena visto il debutto della quarta stagione su Netflix.

Lo sparatutto free-to-play di Epic Games mette dunque a disposizione dieci skin inedite, cinque maschili e cinque femminili, che permettono ai giocatori di indossare i panni di una delle tre scuole presenti nel telefilm: Eagle Fang, Miyagi-Do e la stessa che dà il titolo alla serie, Cobra Kai.

I dieci costumi includono Jones karateka ed Eroe della posizione dell'Airone, da tutti ammirato per il suo onore. Ognuna delle skin può essere acquistata singolarmente o come parte del bundle Karate Ko e Duello tra Dojo.

Fortnite, cosa contiene il pacchetto di Cobra Kai

Al di là delle dieci skin di cui abbiamo appena parlato, il set di Fortnite ispirato a Cobra Kai include anche diversi accessori: anche questi sono ottenibili singolarmente o sono inseriti come parte del bundle Attrezzatura Cobra Kai. Troviamo quindi il dorso decorativo “Insegnamenti di Miyagi“, il dorso decorativo “Moneta Cobra“, il piccone “Logo del Dojo“, il piccone “Maledizione del Cobra” e l'emote “Tecnica della Gru“.

Fortnite è il popolare titolo online di Epic Games che è disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco per PC e console. Di recente, è stato pubblicato anche il set di skin ispirato a The Book of Boba Fett, la nuova serie TV ispirata a Star Wars lanciata in esclusiva su Disney+.