Le Sony WH-1000XM4 sono in offerta su Amazon: tue con lo sconto del 38%

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono in offerta su Amazon: oggi possono essere tue a 238€, con un robusto sconto sul loro normale prezzo di ben 380€. Decisamente niente male, considerato che stiamo parlando di quelle che, a nostro avviso, sono tra le migliori cuffie over-ear di fascia premium attualmente in commercio.

La tecnologia di cancellazione del rumore, una delle più avanzate sul mercato, si basa sul processore noise cancelling HD QN1 e su un algoritmo evoluto, supportati da un nuovo chip Bluetooth che assicura una riduzione efficace del rumore ambientale. Che tu sia in un aereo, in un ufficio rumoroso o in una città caotica, le WH-1000XM4 ti permettono di immergerti completamente nella tua musica, podcast o tranquillità.

La qualità audio è ineguagliabile, con supporto per Hi-Res Audio che garantisce fedeltà sonora di altissimo livello. Inoltre, la tecnologia DSEE Extreme migliora la qualità dei file musicali compressi, restituendo dettagli e dinamiche persi durante la compressione.

La Multi-Point Connection è una funzione cruciale per chi utilizza più dispositivi, consentendo alle cuffie di connettersi simultaneamente a due dispositivi Bluetooth. Questo facilita il passaggio da una chiamata sul telefono a un video sul laptop, per esempio, rendendo le WH-1000XM4 incredibilmente versatili.

Ottima anche la autonomia, con ben 30 ore di riproduzione con una singola ricarica. Peraltro, con una ricarica di appena 10 minuti, otterrai oltre 5 ore di autonomia.

Insomma, come avrai capito, le Sony XM4 sono un concentrato di tecnologia a servizio della qualità d’ascolto. Non perdere questa offerta e acquistale subito approfittando di uno sconto del 38%!