Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe a soli 224€ su Amazon: AFFRETTATEVI!

Eccellenti notizie per gli appassionati di tecnologia e audio: gli ambiti AirPods Pro di seconda generazione di Apple sono ora in promozione su Amazon, accompagnati dalla custodia MagSafe. Questi gioielli dell’audio, con un prezzo consigliato di 279 euro, sono attualmente disponibili a soli 224 euro, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre.

Caratteristiche distintive degli Apple AirPods Pro di seconda generazione

Questi auricolari Bluetooth offrono una cancellazione del rumore eccezionale che permette di creare una tranquillità senza pari durante i viaggi o quando si ha bisogno di concentrarsi. La modalità Trasparenza adattiva consente, invece, di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, attenuando i rumori esterni fastidiosi come le sirene o i rumori di lavori in corso.

Un’altra caratteristica iconica è l’audio spaziale personalizzato, che offre un suono avvolgente e calibrato direttamente nell’orecchio, insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa. Questo permette un’immersione totale nella musica e nei contenuti preferiti. La confezione include cuscinetti in silicone in quattro taglie, incluso il nuovo formato extra small, e il controllo touch per regolare il volume con un semplice movimento del dito.

Entrambi gli AirPods Pro e la custodia MagSafe hanno una resistenza all’acqua e al sudore di grado IPX4. La custodia stessa è stata potenziata con la funzione “Posizione precisa”, un altoparlante integrato e un anello per il laccetto.

Insomma, gli Apple AirPods Pro di seconda generazione rappresentano una delle migliori opzioni disponibili sul mercato degli auricolari Bluetooth. Approfittate subito dell’offerta su Amazon a soli 224 euro. Le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis è possibile rateizzare il pagamento senza interessi!