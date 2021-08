Di cuffie wireless in commercio ce ne sono a bizzeffe, ma come le Realme Buds Q2 solo loro. Grazie a un esclusivo coupon disponibile su Amazon le paghi appena 25,49€ che è un affare e in più le ricevi a casa in appena un giorno lavorativo con le spedizioni Prime. Sei ancora deciso? Beh, scopri cosa celano al loro interno!

Realme Buds Q2: tutto ciò che devi sapere prima dell'acquisto

Economiche, spaziali e con un design accattivante: le Realme Buds Q2 sono delle cuffie true wireless uniche nel loro complesso. Disponibili in colorazione nera, le paghi poco ma ti stupiscono fin dal primo utilizzo anche perché le puoi sfruttare persino per il gaming.

Dotate di punte in silicone sono comodissime e le infili nelle orecchie con semplicità. Praticamente con le diverse misure disponibili sembreranno cucite su misura per te e non proverai mai fastidio. Ancora più straordinario è che quando le utilizzi non hai bisogno di tirare fuori lo smartphone se devi gestire la riproduzione musicale: ti bastano dei semplici tap sulla superficie per fare ciò che vuoi.

Per quanto riguarda gli altoparlanti ho poco da dirti: sono ottimi e la riproduzione musicale è degna di nota. I bassi non mancano all'appello, quindi non farti problemi. Ovviamente non manca all'appello la riduzione del rumore che ti torna utile nelle chiamate visto che sono presenti anche dei microfoni integrati.

Infine la batteria con la custodia di ricarica raggiunge le venti ore complessive, il che è un bel traguardo.

Non sono eccezionali? Allora acquista anche tu le Realme Buds Q2 su Amazon a soli 25,49€. Attiva il coupon per ottenere lo sconto del 15%, il tempo è limitato. Le spedizioni avvengono in appena 24 ore per gli abbonati Prime e gratuitamente nei punti di ritiro per i clienti standard.

