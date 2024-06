Le OPPO Enco Air3 sono in offerta ad un prezzo imbattibile: super sconto del 29%

Ottima qualità audio, un case con un design intrigante e davvero tanta autonomia. Parliamo degli OPPO Enco Air3, eccellenti auricolari TWS con diversi assi nella manica. Oggi sono proposti su Amazon ad un prezzo estremamente ghiotto: con lo sconto del 29%, sono tuoi ad appena 49,99€. Decisamente niente male, considerate le loro ottime specifiche.

Le OPPO Enco Air3 presentano un design semi-in-ear senza punte in silicone, offrendo un comfort migliorato per chi non gradisce la sensazione di chiusura delle orecchie. Sono leggere e ben progettate, con un peso di circa 3.7 grammi per auricolare e una custodia di ricarica che mostra il livello della batteria con un LED colorato.

Le cuffie sono dotate di driver dinamici da 13.4mm e supportano i codec SBC e AAC, offrendo un suono chiaro e pulito con un’ottima riproduzione dei bassi. Le Enco Air3 sono particolarmente adatte agli amanti dei bassi, con un profilo sonoro che enfatizza le frequenze basse mantenendo decenti i medi e gli alti. Le impostazioni di equalizzazione nell’applicazione permettono di personalizzare ulteriormente l’esperienza audio, in altre parole: sono estremamente versatili, e puoi renderle adatte a qualsiasi stile e genere musicale.

Le OPPO Enco Air3 utilizzano Bluetooth 5.3, garantendo una connessione stabile e a bassa latenza. Supportano la connessione multipoint, permettendo di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, e dispongono di controlli touch completamente personalizzabili tramite l’app dedicata. Nel complesso: degli auricolari davvero straordinari. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito ad un super prezzo.