Honor Choice Earbuds S7, offerta da fuori tutto: su Amazon a soli 36€

Gli Honor Choice Earbuds S7 sono auricolari wireless in-ear che combinano tecnologia avanzata e design ergonomico. Perché comprarli? Il loro rapporto prestazioni-prezzo è fenomenale. Soprattutto perché oggi sono in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 27%. Inutile sottolineare quanto sia imperativo fare in fretta: a questo prezzo rischiano di andare a ruba da un momento all’altro.

Dotati di cancellazione attiva del rumore adattiva, regolano automaticamente il livello di soppressione dei suoni esterni in base all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza d’ascolto immersiva. La tecnologia Tri-mic AI Call, con tre microfoni e algoritmi di intelligenza artificiale, assicura chiamate chiare e nitide, riducendo efficacemente i rumori di fondo.

Con un’autonomia totale di 36 ore, inclusa la carica fornita dalla custodia, e una durata di 7,5 ore per singola carica, questi auricolari sono ideali per l’uso quotidiano. La funzione di ricarica rapida permette inoltre di ottenere 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica. La certificazione IP54 garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendoli adatti anche per attività sportive. La connettività Bluetooth 5.3 offre una trasmissione stabile e veloce, mentre il peso di soli 4,2 grammi per auricolare assicura un comfort prolungato.

Attualmente, gli Honor Choice Earbuds S7 sono disponibili su Amazon Italia al prezzo scontato di 36,67€, con una riduzione del 27% rispetto al prezzo originale.