Il mercato è pieno di prodotti wearable di ogni tipo: orologi intelligenti, fitness tracker, smartband, auricolari in-ear e over-ear TWS. Tuttavia, il mercato dei bracciali da polso è quello che va per la maggiore. Fateci caso: molto spesso le persone hanno un gadget indossabile con cui monitorano i propri passi, l'attività fisica, il sonno, la frequenza cardiaca e molto altro. Questi accessori sono utilissimi anche per visualizzare – con un colpo d'occhio – le notifiche provenienti dai social network o le chiamate e i messaggi in entrata.

Smartband per tutti: quale scegliere?

Nonostante il mercato offra oggi tantissime soluzioni, abbiamo scelto per voi quattro dispositivi: Amazfit Band 5, Xiaomi Mi Band 6, Honor Band 6 e Fitbit Inspire 2. Ma andiamo con ordine.

Il primo prodotto è realizzato da Amazfit, azienda sussidiaria di Huami. Il gadget è molto economico (solo 29,00€) ma presenta specifiche tecniche al top come la rilevazione del livello di ossigeno presente nel sangue, il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco e del ciclo mestruale, i passi compiuti e gli allenamenti sportivi. Ha il GPS integrato, un'ottima autonomia da oltre 15 giorni con una singola carica e presenta l'assistente vocale di Alexa al suo interno: una vera chicca per gli amanti del software di Amazon. Perché scegliere Amazfit Band 5? Cosa poco ma offre tutto (e anche di più).

Il secondo wearable è di Xiaomi: stiamo parlando della Mi Band, giunta alla sua sesta edizione. Le sue funzioni sono pressoché identiche a quelle della cugina Amazfit, ma presenta uno schermo da 1,56″ avente un design full screen con tecnologia AMOLED. Xiaomi Mi Band 6 costa 39,00€ ed è disponibile su Amazon con spedizione gratuita e consegna celere. Inutile dirvi che è il più venduto della sua categoria.

Il prodotto di Honor è la Band 6 “outsider”: ci ha colpito molto per il suo design alquanto insolito, grazie alla cassa più quadrata che rettangolare e alle sue specifiche tecniche. Anche qui, il pannello è AMOLED ma misura “solo” 1,47″. Tante le funzionalità preposte a bordo, ma è ottima soprattutto per chi intende adoperarla per gli allenamenti sportivi. Il cinturino è in silicone impermeabile, così come il gadget. È certificata IP68 e supporta il monitoraggio del livello dell'ossigenazione e della frequenza cardiaca H24. Quanto costa? 54,99€.

Arriviamo ora al Fitbit Inspire 2: questo è il miglior prodotto per gli sportivi. È il più venduto, con oltre 20.000 recensioni positive su Amazon, troviamo un gadget incredibile e con un anno di servizio di prova gratuito a Fitbit Premium. Ciò che differenzia questo wearable dagli altri, oltre all'ottima qualità costruttiva e del software, è la piattaforma che la compagnia inserisce all'interno del prodotto. Disponibile in tre colorazioni. Costa 95,33€.

Non dimenticatevi che tutti questi articoli permettono la visualizzazione delle notifiche di social, app di messaggistica e molto altro. Non è possibile effettuare chiamate, tuttavia.

Quale sarà la vostra scelta? Fatecelo sapere nei commenti sotto al video di YouTube.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable