Xiaomi Mi Band 6 è uno dei wearable più desiderati del momento, sebbene non sia ancora stato commercializzato in via ufficiale in Europa. Tuttavia, su Amazon Italia è già possibile trovarlo in vendita presso venditori terzi, al prezzo di una cinquantina di euro.

Xiaomi Mi Band 6 è su Amazon Italia

Per chi si stesse chiedendo come sia possibile che il wearable sia già acquistabile sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce, la risposta è semplice. Ad averlo reso disponibile è un venditore terzo, che si occupa di commercializzare l’edizione cinese e non quella global (questo significa che, nativamente, il dispositivo supporta solo la lingua inglese e quella cinese).

Tuttavia, se fossi interessato ad accaparrarti Xiaomi Mi Band 6 adesso, non c’è troppo da temere per l’edizione. Infatti, è altamente probabile che, come accaduto per i modelli precedenti, anche in questo caso arriverà un aggiornamento pronto ad aggiungere il supporto multilingue al modello per il mercato cinese.

Insomma, se non stai più nella pelle – e non vedi l’ora di accaparrarti il tuo nuovo Xiaomi Mi Band 6 – ora hai la possibilità di farlo da Amazon Italia.

