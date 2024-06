Le CUFFIE ufficiali PlayStation sono wireless (e in SCONTO del -17%)

Come dice anche il nome, PlayStation PULSE Elite sono le cuffie ufficiali che Sony ha realizzato appositamente per PS5. Dotate di funzionalità all’avanguardia, come la connessione wireless e l’audio spaziale, oggi le potrai finalmente prendere a un prezzo offerta! Parliamo di soli 123,99€ grazie allo sconto Amazon del 17%.

Tutte le caratteristiche delle cuffie Sony PlayStation

Come anticipato, queste cuffie sono dotate di tecnologia Tempest 3D AudioTech, la quale permette che i suoni provengano da tutte le direzioni, permettendoti di individuare con precisione i nemici, percepire dettagli ambientali e vivere un’esperienza di gioco incredibilmente realistica. Questo effetto è ulteriormente potenziato dai driver audio da 40 mm ad alta fedeltà.

Ovviamente, non manca il microfono retrattile con cancellazione del rumore, grazie al quale potrai comunicare con i tuoi compagni di squadra come mai prima d’ora.

Parlando di materiali, i cuscinetti auricolari in morbida schiuma memory foam faranno sì che sembrerà di non averle in testa! Inoltre, in confezione troverai addirittura una custodia da trasporto che protegge le cuffie, garantendo che rimangano intatte e pronte all’uso ovunque tu vada.

Le PULSE Elite di Sony sono compatibili con PlayStation 5 e PC, offrendo così la possibilità di utilizzarle su entrambe le piattaforme. Questo le rende una scelta eccellente per chi ama giocare su più dispositivi senza dover cambiare cuffie.

E non dovrai neanche preoccuparti della durata della batteria dato che quest’ultima arriva fino a 25 ore, permettendoti di godere di lunghe sessioni di gioco. E per controllarle, basteranno dei tap sui padiglioni, grazie ai quali potrai regolare il volume, disattivare il microfono e accedere alle impostazioni audio direttamente, senza interrompere il gioco.

Cogli l’occasione e migliora il tuo gaming con le cuffie Sony PlayStation PULSE Elite, compatibili con PS5 e PC, per soli 123,99€ al posto dei classici 149,99€!