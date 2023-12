Le 10 app gratuite più scaricate del 2023 su App Store

L’iPhone, grazie all’App Store, offre la possibilità di scaricare un’ampia varietà di applicazioni, rendendo il dispositivo sempre più completo e performante. Ma quali sono le applicazioni che hanno conquistato il cuore degli utenti? A rispondere a questa domanda è Apple stessa, che ogni anno annuncia i vincitori degli App Store Award. Un elenco, compilato dal team editoriale dell’App Store, mette in evidenza le applicazioni e i giochi più significativi e utili. Tra i vincitori, si trovano sia applicazioni famose e consolidate, sia nuove proposte emergenti. Ecco, quindi, un dettaglio delle app gratuite più scaricate del 2023 su App Store.

Temu: l’app per lo shopping del momento

Al primo posto nella classifica delle applicazioni più scaricate nell’App Store si trova Temu, un sito di e-commerce che ha conquistato il pubblico con la sua app. Temu offre la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi molto competitivi, dai gadget elettronici e tecnologici all’abbigliamento e agli articoli per la casa.

Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di accumulare punti e vincere premi, che possono essere aggiunti al carrello per ulteriori sconti. L’applicazione di Temu, resa virale anche grazie ai social media, è amata e scaricata da un vasto pubblico, rendendola l’ideale per uno shopping conveniente. La semplicità d’uso e l’ampia gamma di prodotti disponibili hanno contribuito a farla diventare la scelta preferita per molti utenti iPhone nel 2023.

CapCut il supporto per la modifica video

Al secondo posto nella classifica delle app più scaricate nel 2023 su App Store, troviamo un’applicazione che si discosta completamente dal mondo dello shopping, CapCut. L’applicazione, che si colloca nel campo dell’editing video, è diventata popolare grazie alla sua perfetta integrazione con il social network TikTok. CapCut aiuta gli utenti a creare contenuti video unici in modo semplice e veloce.

Essendo di proprietà di ByteDance, la società madre di TikTok, CapCut è l’ideale per modificare video destinati a questo social network. Infatti, l’app è diventata famosa grazie a video che sono diventati virali grazie alle modifiche realizzate con CapCut. Per utilizzare al meglio l’app è possibile collegare il proprio account TikTok a CapCut e caricare direttamente i video modificati sul proprio account TikTok. CapCut in poco tempo è trasformata in nell’applicazione indispensabile per tutti gli utenti di TikTok che desiderano creare contenuti di alta qualità.

Max per lo streaming su smartphone

L’intrattenimento, al di là dei social come TikTok, attira molti utenti che cercano un’applicazione veloce per guardare programmi e serie TV su iPhone. Non sorprende quindi che al terzo posto tra le app più scaricate su App Store si trovi Max, precedentemente noto come HBO Max.

Max, il servizio di streaming è nato dall’unione di Warner Bros e Discovery. L’applicazione permette di navigare facilmente sui dispositivi mobile Apple alla ricerca dei propri programmi TV preferiti e molto altro.

Al quarto posto nella classifica delle app più scaricate troviamo Threads, il social del momento. L’app è amata per la sua interfaccia simpatica, diretta e intuitiva che offre un modo innovativo di condividere pensieri. Threads, nato dall’idea di Meta per soddisfare gli utenti insoddisfatti dal social X, ha riscosso un grande successo sull’Apple Store.

L’applicazione permette di condividere i propri pensieri tramite thread e di commentare quelli dei propri follower. Inoltre, collegando l’account Instagram e aprendo il social, è possibile visualizzare una finestra che mostra i thread anche sulla piattaforma Instagram. Threads ha stabilito un record al momento del lancio, accumulando 150 milioni di download nella prima settimana.

TikTok l’app dei per te

TikTok rimane indubbiamente il social network più amato da tutti. Negli Stati Uniti, è stato scaricato oltre 220 milioni di volte da utenti di tutte le generazioni. Il social network non solo intrattiene e rallegra, ma in alcuni casi unisce le persone, rendendolo il social del momento.

Gli utenti continuano a scaricarlo dall’Apple Store per accedere a un’applicazione veloce, pratica e sicuramente interessante. TikTok ha dimostrato di essere una piattaforma che cattura l’attenzione di un pubblico vasto e variegato ed essere tra i social più amato, oltre a essere una tra le applicazioni più scaricate su Apple store.

Instagram il social che non va in pensione

Instagram continua a essere uno dei social network più popolari, mantenendo la sua posizione nella classifica delle app gratuite più scaricate. Instagram ha subito molte trasformazioni nel corso degli anni, e per non perdere il suo valore continua ad attirare gli utenti grazie alla costante implementazione di novità e aggiornamenti interessanti.

Infatti, proprio quest’anno, Instagram ha introdotto una serie di nuove funzionalità, come la possibilità di aggiungere musica in alcuni contenuti, di mostrare i post del feed solo agli amici più stretti e di ridisegnare i Reels. Tutte innovazioni che continuano a rendere Instagram un punto di riferimento nel panorama dei social media.

Google il motore di ricerca numero 1

Tra le app più scelte i social sembrano avere la meglio, ma in realtà sono presenti anche servizi come Google. Il noto motore di ricerca ha introdotto molte nuove funzionalità per supportare gli utenti nelle loro ricerche. Google con le sue innovazioni, insieme alle sue funzionalità di base, rendono l’app molto scaricata e apprezzata. Non a caso, Google domina circa l’83% del mercato globale dei motori di ricerca. Anche se per gli utenti iPhone il browser predefinito è Safari di Apple, Google Chrome rimane il browser web più popolare.

YouTube dalla musica ai video

Per continuare, scoprendo tutte le app presenti tra i vincitori degli App Store Award, è presente YouTube che si posiziona all’ottavo posto come app di streaming video più popolare e scaricato.

L’applicazione di YouTube, scaricabile dall’Apple Store, offre un accesso pratico e diretto ai video con un solo click, eliminando la necessità di aprire il browser ogni volta. Nel corso del tempo, sono stati gli aggiornamenti costanti a mantenere alta l’attenzione e l’interesse degli utenti per YouTube e la sua app.

WhatsApp per una comunicazione efficace

Al nono posto, troviamo WhatsApp, l’app di comunicazione per eccellenza. WhatsApp non solo permette di comunicare in modo individuale, ma funge anche da piattaforma completa per soddisfare qualsiasi esigenza, dai gruppi di chat alle videochiamate, fino alle numerose funzionalità di gestione della chat.

Oltre a essere un’applicazione che si aggiorna costantemente, rendendola sempre più accessibile e personalizzabile. La sua popolarità è globale, anche perché permette alle persone di tutto il mondo utilizzano WhatsApp per contattare familiari e amici in altri paesi, senza dover pagare per chiamate internazionali o servizi di messaggistica.

Gmail: la posta elettronica a portata di click

Infine, al decimo posto, troviamo Gmail, l’applicazione che permette di accedere direttamente alla propria posta elettronica personale sul proprio iPhone. Gmail si distingue per la sua semplicità d’uso e per le sue numerose funzionalità. Tuttavia, per alcune modifiche specifiche, potrebbe essere necessario utilizzare un PC.

Nonostante ciò, Gmail rimane una delle app più scaricate nel settore della posta elettronica, confermando la sua affidabilità e popolarità tra gli utenti.