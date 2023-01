Lazio-Bologna in streaming anche dall'estero (Coppa Italia)

Continuano gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Domani, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 18:00 fischierà il calcio d’inizio per Lazio-Bologna. Questa partita verrà trasmessa in diretta su Italia 1 al canale 6 del tuo telecomando. Ma come puoi vederla in streaming anche dall’estero?

La soluzione è Mediaset Infinity. Si tratta dell’app gratuita di Mediaset che ti permette di accedere al suo catalogo con tutti i contenuti live e on demand che vanno in onda in chiaro in televisione. Il problema è se ti trovi all‘estero perché il suo accesso è possibile solo dall’Italia.

Comunque anche per questo c’è una soluzione che si chiama NordVPN. Installando questa VPN sul dispositivo dal quale guarderai Lazio-Bologna, potrai accedere a qualsiasi piattaforma ovunque e in qualunque momento, aggirando tutte le restrizioni geografiche imposte dalla rete.

Lazio-Bologna: perché guardarla in streaming con NordVPN

Che tu sia all’estero oppure no, NordVPN resta un’ottima soluzione per il tuo streaming. Infatti, una volta attiva sul tuo dispositivo ti permetterà di vedere al meglio e senza intoppi Lazio-Bologna. Questo perché i suoi server, ai quali vieni collegato, offrono una larghezza di banda illimitata.

Tradotto nella pratica ciò vuol dire che la tua connessione viene ottimizzata diventando più veloce e migliorando anche lo streaming. Guarderai qualsiasi contenuto senza interruzioni né buffering, al di là della qualità della tua connessione dati. Un ottimo risultato per te che ami intrattenerti con film, serie TV e sport in live streaming.

Inoltre, trovandoti all’estero, puoi cambiare la tua posizione virtuale selezionando un server italiano. In questo modo per Mediaset Infinity è come se tu ti trovassi in Italia. Aggirando tutte le restrizioni geografiche imposte da queste piattaforme, potrai accedere ai tuoi abbonamenti sempre e da qualsiasi luogo.

Approfitta ora dell’offerta speciale di NordVPN. Attivando il piano VPN di 2 anni ottieni in regalo 3 mesi gratis di protezione, ottimizzazione e internet senza limiti. Cosa stai aspettando? Assicurati uno streaming illimitato e senza buffering per vedere Lazio-Bologna domani alle ore 18:00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.