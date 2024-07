Lavora anche in piedi con la SCRIVANIA REGOLABILE (135€ per il Prime Day!)

Stare per tante ore seduti non fa per nulla bene alla schiena. Proprio per questo motivo, le scrivanie regolabili son pian piano spopolate. E dimentica i prezzi fuori portata: con il Prime Day di Amazon potrai prendere il modello di Homall, dalle dimensioni di 160x80cm, ad appena 135,63€ al posto dei classici 229,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche della scrivania

Progettata per migliorare la postura e ridurre i dolori associati a una vita sedentaria, questa scrivania offre numerosi vantaggi sia per la salute che per la produttività!

La regolazione elettrica dell’altezza con tre impostazioni memorizzabili consente di passare facilmente da una posizione all’altra con un semplice tocco, permettendoti di capire le tue esigenze e cambiare da una posizione classica a una in piedi con un click.

Il piano è realizzato in legno e suddiviso in quattro sezioni, fornendo lo spazio necessario per il computer, i documenti e altri oggetti essenziali per il lavoro grazie alle sue dimensioni di 160x80cm. Inoltre, grazie alla struttura in acciaio, supporta un peso fino a 80 kg.

Oltre ai benefici fisici, l’alternare le posizioni stimola la circolazione e aumenta l’ossigenazione del cervello, favorendo una maggiore produttività. Infatti, questa variabilità posturale contribuisce a mantenere alta la concentrazione e stimola la creatività. Un altro beneficio non trascurabile è che stare in piedi mentre si lavora aiuta a bruciare calorie e a mantenersi attivi durante la giornata, contrastando gli effetti negativi di uno stile di vita sedentario.

Rendi la tua postazione perfetta per le tue esigenze con un solo click, grazie alla scrivania regolabile di Homall a soli 135,63€. Ricorda che per approfittare di quest’incredibile offerta dovrai essere un utente Amazon Prime!