Lava, aspira e si pulisce DA SOLO: più che un robot è GENIALE (-350€)

Quando ti dico siediti e rilassati non lo faccio con ironia. Quando in casa hai un robot come ECOVACS DEEBOT X1e OMNI hai ben poco da preoccuparti visto che fa letteralmente tutto da solo. Anche le operazioni di manutenzione vengono eliminate e tu ti godi pavimenti perfetti e puliti senza aver sudato.

Grazie ai Prime Day 2023 hai la possibilità di risparmiare più di 300€. Tieni a mente che questo prodotto è un investimento ma se vuoi veramente un aiuto in casa senza dover impazzire, è uno dei migliori. Collegati su Amazon dove non solo approfitti del 27% ma spunti anche il coupon. Prezzo finale di appena 744€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

ECOVACS DEEBOT X1e OMNI: il robot a cui non servi tu

Che dire amici e amiche, se volete un robot che faccia tutto lui senza bisogno che voi alziate un dito ECOVACS DEEBOT X1e OMNI è sicuramente la risposta ai vostri sogni. È vero, il prezzo è elevato ma se sei in cerca di un prodotto TOP di Gamma non puoi farne a meno.

Con stazione di ricarica che funziona anche come svuotamento, hai tutto quello che ti occorre. Lo installi e tac: inizi ad avere pavimenti puliti e lucenti tutti i giorni senza doverti a tirare fuori stracci, secchi e aspirapolvere.

Con design sottile e sensori avanzati si muove per casa, evita gli ostacoli, non cade, non rimane bloccato e soprattutto raggiunge anche le zone più difficili come sotto ai mobili.

Autonomia da 260 minuti per aspirare e lavare senza problemi tutte le superfici e se hai qualche zona che non vuoi trapassare, segnalala sulla mappa in app e il gioco è fatto.

Insomma, un aiuto consistente in tutti i sensi. Cosa fai, te ne privi? Collegati su Amazon dove acquisti il tuo ECOVACS DEEBOT X1e OMNI a soli 744€ con il doppio sconto. Il risparmio è di oltre 300€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.