L'Asus ROG Ally è finalmente in offerta: prezzo giù del 21%

L’Asus ROG Ally si distingue nel panorama dei PC gaming portatili per le sue prestazioni notevoli, rappresentando una valida alternativa al Steam Deck grazie alla sua capacità di eseguire giochi a prestazioni elevate, come Tomb Raider e Cyberpunk, con frequenze di fotogrammi impressionanti.

Oggi è in fortissimo sconto su Amazon, dove può essere tua a solamente 634€, con un risparmio del 21% sul suo normale prezzo di listino. Come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri sei libero di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Ti basterà selezionare il pagamento tramite Cedit Line con Cofidis al momento del checkout!

L’Ally si fa apprezzare anche per l’audio di qualità superiore fornito dagli altoparlanti stereo frontali e per un sistema di raffreddamento efficace che lo mantiene sorprendentemente silenzioso anche sotto sforzo.

Questa potente console da gioco portatile sfrutta tutte le potenzialità di Windows 11, l’ultimo sistema operativo di Microsoft. Insomma, all’occorrenza può essere usato come uno strumento versatile per una pluralità di scopi, anche grazie alla possibilità di collegarla ad un monitor esterno.

Sotto alla scocca ruggisce il potentissimo processore AMD Ryzen Z1, ottimizzato proprio per il gaming e per riprodurre senza sforzo un gran numero di giochi tripla A recenti, oltre che tutte le applicazioni per il cloud gaming, come Xbox Game Pass. Completano questo quadro la RAM da 16GB e un capiente SSD PCIe da 512GB. Bene anche la presenza di un lettore SD per estendere la memoria, oltre che la connettività con standard Wi-Fi 6E, per sfruttare al meglio la banda larga.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistare l’Asus ROG Ally oggi stesso!