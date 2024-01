L'asciugacapelli Xiaomi delle Meraviglie al prezzo più basso sul Mi Store (49,99€)

Per un’idratazione profonda dei capelli, grazie alla tecnologia a doppi ioni di acqua, l’asciugacapelli Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 è il prodotto ideale. Fino alla mezzanotte di oggi è in offerta sul Mi Store a 49,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

Doppio trattamento agli ioni d’acqua, controllo intelligente della temperatura e modalità alternata aria calda e aria fredda sono alcune delle caratteristiche più importanti dell’asciugacapelli Xiaomi.

Solo per oggi: asciugacapelli Xiaomi Water Ionic H500 in offerta a 49,99€

Con lo Xiaomi Water Ionic H500 si ottiene un’idratazione dei capelli superiore al 26,47%, una brillantezza fino al 9,12% in più e la neutralizzazione dell’elettricità statica, andando così a ridurre in maniera sensibile l’effetto crespo: a fronte di tutti questi vantaggi, non è difficile capire perché in rete viene chiamato da tante persone come l’asciugacapelli delle meraviglie.

Rispetto all’asciugacapelli Mi Ionic Hair Dryer, questo modello integra uno speciale condensatore che va a ottimizzare il processo di idratazione profonda agli ioni di acqua. Quest’ultimi vengono erogati direttamente sulle radici e il cuoio capelluto, così da idratare i capelli alla perfezione e proteggerli da eventuali danni causati da temperature del phon troppo elevate.

Un altro suo punto di forza è la portata d’aria ultra elevata di 20 m/s, grazie alla quale i capelli vengono asciugati con estrema facilità senza subire alcun tipo di danno.

Approfitta ora dell’offerta del Mi Store per acquistare l’asciugacapelli Xiaomi delle meraviglie al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’importo dell’ordine (49,99 euro) include già l’IVA.

