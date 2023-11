Lampadina Smart TP-Link a soli 8€ su Amazon: lo sconto del 40% è PAZZESCO!

Siamo sempre più invasi dalla domotica, ma questa non riguarda solo grandi elettrodomestici, anzi parte proprio da quelli il cui uso è più immediato e semplice come per esempio le lampadine. Queste, ormai, possono essere facilmente controllate tramite Alexa o Google Home e possono essere inserite rapidamente nell’ecosistema domotico casalingo. A tal proposito vi consigliamo di correre su Amazon e di acquistare la splendida lampadina Smart TP-Link Tapo L510E al prezzo incredibile di soli 8,99 euro grazie allo sconto del 40% sul prezzo di listino.

Lampadina Smart TP-Link Tapo L510E scontata del 40% su Amazon

La lampadina è dotata di Wi-Fi integrato e controllo della luminosità da remoto. Non necessita di hub esterni ed è dotata delle più avanzate tecnologie per ridurre i consumi energetici al minimo, ancora più di una normale lampadina LED.

Tramite l’app Tapo potrete regolare l’intensità della lampadina a vostro, creando l’atmosfera adatta a ogni momento della giornata e sfruttare le funzionalità avanzate per controllare la vostra lampadina anche da remoto. Una volta creata un’impostazione potrete salvarla tra le Scelte Rapide in modo da richiamare in un attimo la luce perfetta per le vostre serate cinema, per le cene romantiche o per le feste tra amici.

La Modalità Alba e Tramonto permette di regolare in automatico accensione e spegnimento della vostra lampadina in base al fuso orario in cui vi trovate e con il controllo remoto sopracitato potete anche accendere la luce dell’ingresso un attimo prima di tornare a casa la sera tardi, oppure sfruttare la Modalità Assenza per simulare la vostra presenza in casa quando siete in viaggio.

Tapo L510E è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, così che possiate sfruttare la potenza del controllo vocale e lasciare che siano gli assistenti vocali a lavorare per voi. Grazie ad una luminosità massima di 806 Lumen, alla potenza di 8.7 W e alla temperatura colore di 2.700 K, questa lampadina garantisce grande resa visiva e pochi consumi.

Cosa state aspettando? Non fatevi scappare l’occasione di acquistarla al prezzo di 8,99 euro su Amazon con uno sconto del 40% rispetto al costo di listino. Con Amazon Prime potrete anche riceverla comodamente a casa in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.