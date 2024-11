Lampadina smart E27 TP-Link in offerta a meno di 10 euro: -33% su Amazon

TP-Link Tapo L530E è la lampadina WiFi Smart E27 che ti permetterà di personalizzare in modo innovativo e intelligente l’illuminazione dei tuoi ambienti domestici. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a soli 9,99 euro: un prezzo così conveniente che ti permetterà di acquistarne anche più di una.

TP-Link Tapo L530E: lampadina WiFi smart multicolore compatibile con Alexa e Google Home

Una volta installata sulla tua lampada con attacco E27, la lampadina è facile da controllare da remoto tramite l’apposita applicazione Tapo, che ti permette di regolare le impostazioni ovunque ti trovi direttamente dal tuo smartphone. Potrai così sfruttare a fondo la funzione multicolore che ti dà modo di scegliere tra un’incredibile gamma di 16 milioni di tonalità.

La lampadina funziona senza necessitare di un apposito hub: basta collegarla al WiFi domestico per averla subito pronta all’uso. Compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, puoi accendere, spegnere o regolare la luminosità con la tua voce.

Tra le varie funzioni, è molto interessante la programmazione con cui impostare orari specifici per accendere o spegnere le luci, con scenari personalizzati configurabili adattabili alla tua routine quotidiana. La modalità “Assente”, infine, ti permetterà di simulare la tua presenza in casa quando dovessi assentarti per lunghi periodi.

Con una luminosità di 806 lumen e un consumo di soli 9W (equivalente a una lampadina da 60W tradizionale), è efficiente e funzionale per l’illuminazione di qualsiasi stanza: acquistala adesso su Amazon a soli 9,99 euro.