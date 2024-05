Lampada LED senza fili con controlli touch: è già tua con soli 13€

La lampada LED Hepside si distingue per un design moderno ed elegante, che assicura un’estrema versatilità. A bordo trova spazio una batteria ricaricabile, che permette l’utilizzo anche senza la presa di corrente. Sara in grado di regolare la direzione della luce ed il tipo di illuminazione, ruotando e piegando la lampada per adattarla ad ogni tua esigenza.

Approfitta di uno sconto eccezionale del 30% e ordina subito la lampada LED Hepside su Amazon: oggi può essere tua pagando solamente 13 euro.

Lampada LED ‎Hepside a prezzo stracciato

Questa lampada LED ricaricabile fornisce tre livelli di luminosità, facilmente selezionabili mediante l’apposito pulsante touch: luce intensa, media o bassa, in base alle preferenze. L’illuminazione è uniforme e morbida, così da non affaticare gli occhi dopo un utilizzo prolungato. La batteria integrata ha un’autonomia di 10 ore e bastano da 2 a 4 ore per la ricarica completa con un qualsiasi caricatore USB.

Oltretutto, la lampada LED Hepside è equipaggiata con un tubo super flessibile, che puoi ruotare liberamente fino a 360° per orientare al meglio la luce. È particolarmente consigliata per studenti e professionisti, disponendo di un pratico portapenne per riporre gli accessori di studio o lavoro, oltre ad un supporto per smartphone che consente di controllare notifiche, email e chat in ogni momento.

La promozione terminerà a breve, fai in fretta e salva nel carrello la lampada LED Hepside oggi stesso: in questo modo la pagherai decisamente meno e la spedizione a casa avverrà in tempi record.