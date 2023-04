Lamborghini Sian FKP 37: il meraviglioso set LEGO a un prezzo MAI VISTO

Una tra le etichette più amate del brand LEGO è certamente Technic perché permette di costruire meravigliosi bolidi con la massima cura nei dettagli e dimensioni abbastanza generose. Oggi vogliamo parlarvi di un’interessante promozione eBay che riguarda la bellissima Lamborghini Sian FKP 37 LEGO il cui prezzo di listino di 459,98 euro scende a quota 399 euro nonché uno dei prezzi più bassi di sempre.

LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37: una meraviglia da costruire

Questo set LEGO Technic presenta dei dettagli superbi ed è una rappresentazione fedele dell’originale Sián FKP 37 con la sua attraente livrea verde limetta e cerchi dorati. Le caratteristiche autentiche includono la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale, spoiler posteriore mobile, cofano anteriore e posteriore apribili, freni a disco dettagliati e cerchi dorati. Potrete anche usare il volante per sterzare l’auto, ma anche controllare le sospensioni anteriori e posteriori. Inoltre, proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere ad ala di gabbiano.

Così come l’auto, anche la confezione è lussuosa e include un esclusivo volume rilegato con istruzioni per la costruzione, immagini e interviste dietro le quinte. Poi non dimenticate di aprire il cofano per scoprire il vostro numero di serie univoco e sbloccare il contenuto online. Stiamo comunque parlando di un modello di auto in scala 1:8 che misura 13 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.

Questa meraviglia presenta un prezzo di listino spesso proibitivo che grazie ad eBay scende di ben 60 euro permettendo di raggiungere la mai vista quota di 399 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono gestite da un venditore super affidabile come testimonia il 99,6% di feedback positivi su quasi 30mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.