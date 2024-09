L'altoparlante Beats Pill è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Il Beats Pill è un altoparlante Bluetooth compatto ed elegante, attualmente disponibile a 130,00€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino di 169,95€.

Questo speaker è progettato per chi cerca portabilità e prestazioni, grazie a una durata della batteria fino a 24 ore di riproduzione continua. Offre la possibilità di utilizzare il cavo USB-C non solo per ricaricare il dispositivo, ma anche per ricaricare altri dispositivi, come smartphone, quando sei in movimento.

La sua classificazione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, perfetto per l’uso all’aperto, come in spiaggia o durante attività all’aria aperta. Il design raffinato e la finitura in oro champagne lo rendono ideale per chi desidera un dispositivo che non solo suoni bene, ma che abbia anche un aspetto elegante.

Il Beats Pill offre una buona qualità del suono, con bassi ricchi e una chiarezza che fa risaltare le voci, anche in ambienti rumorosi. Grazie alla sua configurazione Bluetooth 5.3, la connessione è stabile e rapida sia con dispositivi Apple che Android, e la modalità Amplify consente di collegare più speaker per amplificare il suono.

Questo altoparlante è una soluzione eccellente per chi desidera un dispositivo potente e resistente, adatto a situazioni quotidiane e ambienti outdoor. Non perdere l’0ccasione di averlo ad un prezzo top: acquistalo subito approfittando dell’offerta!