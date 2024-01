L'affascinante Cassa Bluetooth di LG a un PREZZO FOLLE (-53%)

Il design raffinato della cassa si armonizza con qualsiasi ambiente, grazie alla sua forma sferica che emana eleganza, mentre la finitura lucida aggiunge un tocco di classe. Un punto di forza della cassa è la sua illuminazione a 360°, personalizzabile in base alla musica e all’umore dell’utente attraverso l’app XBOOM. Questa applicazione offre una gamma di effetti luminosi, tra cui arcobaleno, onde, stelle e altro ancora.

Il sistema audio premium a 3 vie della cassa assicura un suono impeccabile: bassi profondi e potenti, medi bilanciati e alti cristallini creano un’esperienza sonora completa e armoniosa. Grazie a una lunga durata della batteria di 24 ore, questa cassa accompagna gli utenti durante l’intera giornata di ascolto musicale. Inoltre, con la protezione contro gli spruzzi d’acqua IP57, è possibile utilizzarla anche sotto una leggera pioggia.

Il controllo della cassa è estremamente intuitivo, consentendo l’uso dei pulsanti fisici, dell’app XBOOM o dei comandi vocali di Google Assistant o Siri. Per un’esperienza audio ancora più coinvolgente, la cassa può essere collegata ad un’altra LG XBOOM Go utilizzando la modalità Wireless Party Link, consentendo di collegare fino a 10 casse per creare un’atmosfera da festa unica e coinvolgente.