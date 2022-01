L'accessorio perfetto per le AirPods Max

Il nuovo supporto per cuffie “2 in 1” di Satechi è perfetto per le Apple AirPods Max ed è anche dotato di base di ricarica Qi per caricare – in contemporanea – un paio di AirPods 2/3/Pro o un iPhone.

Come funziona lo stand 2-in-1 di Satechi?

Il famoso produttore di accessori Satechi sta facendo una serie di annunci CES in questi giorni. Per gli utenti possessori di AirPods Max, la società ha svelato un nuovo supporto per cuffie 2-1 dotato anche di un caricabatterie wireless integrato. C'è anche una porta USB-C aggiuntiva, che semplifica la ricarica di AirPods Max (o di un qualsiasi altro prodotto).

Mentre Satechi sta pubblicizzando il nuovo gadget con caricabatterie wireless per AirPods Max, potrebbe tecnicamente essere utilizzato con qualsiasi paio di cuffie. Basta appoggiare le headphones sul “braccio” superiore del supporto e il gioco sarà fatto.

Ecco cosa comunica la compagnia sul design:

Progettato pensando alla praticità e allo stile, l'avanzato supporto per cuffie di Satechi è dotato di una base in alluminio grigio siderale che si adatta a quasi tutte le configurazioni desktop, sia per il lavoro che per i giochi. Dotato di un comodo gancio per la gestione dei cavi, gli utenti possono avvolgere e riporre i cavi quando non sono in uso per liberare e organizzare uno spazio di lavoro e liberare spazio prezioso sulla scrivania.

Ma dove la nuova offerta di Satechi brilla davvero è per le sue opzioni di ricarica. La base del supporto è dotata di un pad di ricarica Qi integrato che può alimentare il vostro iPhone, AirPods, AirPods Pro o qualsiasi altro dispositivo compatibile con Qi a 7,5 W.

Sul retro del supporto c'è un'altra porta USB-C che può essere utilizzata con un cavo da USB-C a Lightning per caricare le cuffie. C'è anche un gancio per la gestione dei cavi integrato, così da non vederli sparpagliati un po' ovunque.

Questo meraviglioso articolo di Satechi con caricabatterie wireless è disponibile per il preordine oggi dal sito Web dell'azienda per $ 79,99. Come di consueto con gli accessori del marchio, è disponibile in un elegante colore grigio siderale o nel classico argento.

Non appena sarà disponibile su Amazon Italia ve lo comunicheremo.