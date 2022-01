Con questi HUB di Satechi, il MacBook Pro diventa PERFETTO

Satechi presenta l'adattatore multiporta USB-C con supporto al flusso dati 8K e il nuovo Pro Hub Max per MacBook Pro. Scopriamo le loro caratteristiche.

Apple e accessori Satechi: un'accoppiata vincente

Dopo aver rilasciato Pro Hub Mini per il nuovo MacBook Pro a novembre, Satechi ha annunciato Pro Hub Max e l'adattatore multiporta USB4 con HDMI 8K per i professionisti dell'imaging.

L'azienda ha svelato al CES 2022 di Las Vegas i suoi ultimi hub per MacBook Air e Pro. Per prima cosa, parliamo del Pro Hub Max. Questo adattatore è realizzato appositamente per il nuovo laptop premium dell'azienda e presenta:

USB-C con erogazione di potenza da 96 W;

HDMI con supporto per 4K @ 60Hz;

Gigabit Ethernet;

USB-C x 1 (10 Gbps);

USB-A x 1;

Lettore di schede SD/Micro SD;

Jack per cuffie da 3,5 mm;

Prezzo di $ 99,99.

Satechi afferma che Pro Hub Max sarà presto disponibile su Amazon (restate connessi).

Il secondo accessorio è l'adattatore multiporta USB4 con HDMI 8K. In particolare, il nuovo portatile Pro con M1 Max supporta un massimo di tre schermi con risoluzione 6K e un display esterno con risoluzione fino a 4K a 60Hz. Ma avere il supporto 8K con questo adattatore potrebbe essere utile per il futuro o per una macchina diversa compatibile.

Ecco cosa si ottiene con l'adattatore multiporta USB4 Satechi con HDMI 8K:

USB-C (USB4) con ricarica PD da 100 W;

HDMI con supporto fino a 8K @ 30Hz;

Gigabit Ethernet;

Lettore di schede SD/Micro SD;

USB-A x 2 (USB 3.2 – 10 Gbps);

USB-A x 1 (USB 2.0);

Jack per cuffie da 3,5 mm;

Prezzo di $ 149,99.

La compagnia afferma anche che l'adattatore multiporta USB4 con HDMI 8K sarà disponibile per l'acquisto “molto presto“, ovviamente, sempre su Amazon.

Se cercate un ottimo hub multiporta per il vostro nuovo computer della mela, questo vi cambierà la vita (soprattutto se avete un Air o Pro del 2020 o versione precedente). Costa solo 79,00€ su Amazon (Satechi Pro Hub standard) ed è disponibile in grigio siderale o in argento.