L'abbonamento a ChatGPT Plus potrebbe arrivare a sfiorare i 50 dollari mensili

È stato OpenAI, nel novembre 2022, ad aprire le danze dell’Intelligenza Artificiale generativa con ChatGPT. In questi ultimi due anni si sono susseguiti diversi modelli AI, sviluppati da altre aziende, mentre OpenAI ha attivato un abbonamento, ChatGPT Plus, che include funzionalità aggiuntive, al costo di 20 dollari al mese. Sembra, tuttavia, che l’azienda abbia intenzione di aumentare il prezzo in futuro, fino a 44 dollari.

ChatGPT Plus: entro fine anno costerà di più?

La previsione arriva da un report di New York Times: da alcuni documenti esaminati, è emerso che OpenAI prevede di aumentare di 2 dollari il costo del proprio abbonamento a ChatGPT Plus entro la fine dell’anno. Da 20 dollari al mese, dunque, si passerà a 22.

Fin qui, si tratta di un rincaro veramente esiguo. Il problema potrebbe arrivare poi: l’azienda, infatti, potrebbe aumentare ancor più il prezzo del proprio abbonamento all’Intelligenza Artificiale di ChatGPT fino a toccare i 44 dollari al mese nei prossimi cinque anni.

Non è chiaro se OpenAI 0ffrirà livelli di abbonamento aggiuntivi per gli utenti che non desiderano spendere quasi 50 dollari al mese: il rischio è che gli abbonati di ChatGPT Plus possano preferire altri servizi AI, come Google e Microsoft, dal costo potenzialmente minore.

La notizia arriva dopo che altri servizi di streaming hanno subito aumenti di prezzo negli ultimi due anni. Tra i più recenti YouTube Premium, che ha visto un incremento nel costo del proprio abbonamento di quasi il 40% a livello globale. Anche Disney+ ha annunciato una serie di aumenti di prezzo nell’agosto 2024.