La Xmas Box di Coca-Cola è disponibile su Amazon in offerta (-15%)

Per Natale regalati e regala un sorriso con la Xmas Box di Coca-Cola: questa speciale scatola da collezione, contenente 24 lattine da 150ml e 10 gadget natalizi, è realizzata in collaborazione con Banco Alimentare e ti permette di fare una buona azione portandoti a casa un oggetto unico. Oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta a soli 16,99 euro ed è in pronta consegna.

Xmas Box Coca-Cola: cosa contiene e cosa…sostiene

La Xmas Box di Coca-Cola è una confezione unica pensata per il Natale. Al suo interno troverai 24 lattine da 150ml, precisamente suddivise in 6 Coca-Cola Regular, 6 Coca-Cola Zero, 6 Fanta Original e 6 Kinley Tonic Water. Inoltre, ci sono anche 10 esclusivi gadget natalizi, perfetti per decorare l’albero o la casa per queste festività.

L’acquisto della box, come detto, non è solo un regalo per te, ma anche un gesto di altruismo visto che il suo acquisto supporta Banco Alimentare allo scopo di distribuire 500.000 pasti alle persone in difficoltà.

Non perdere quindi l’occasione di farti un regalo, ma anche di contribuire ad una buona azione. Acquista adesso la Xmas Box di Coca-Cola in offerta su Amazon a soli 16,99 euro.