La stazione di ricarica UFFICIALE per DualSense PS5 è in OFFERTA su Amazon

Uno degli accessori PS5 più venduti è certamente la stazione di ricarica per i controller DualSense. Posizionabile comodamente sul mobile della TV di fianco alla console è perfetto per mantenere sempre carichi il proprio o i propri pad in modo da averli pronti per giocare. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a soli 24,99 euro.

Stazione di ricarica DualSense: come funziona e perché è utile

La stazione di ricarica è progettata con un design intuitivo che ti permette di collegare fino a 2 controller in modo rapido e semplice, liberando così le porte USB della console per altri dispositivi, come hard disk esterni.

Una volta posizionati sulla stazione di ricarica, i tuoi controller si caricano rapidamente, offrendoti la libertà di giocare senza interruzioni. La velocità di ricarica è paragonabile a quella ottenuta collegando direttamente i controller alla console PS5, garantendo che siano sempre pronti quando ne hai bisogno.

Acquistando questo accessorio, quindi, non devi preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue intense sessioni di gioco. I tuoi controller saranno sempre carichi e pronti all’uso e dimenticherai persino di avere un cavo USB-C per la ricarica. Acquistala adesso a soli 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.