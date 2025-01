La Now Bar di Samsung funziona anche con l'Always On Display

Tra le novità più significative introdotte dalla One UI 7 di Samsung c’è la Now Bar, la nuova barra dinamica che mostra le informazioni relative alle attività in corso, come ad esempio il count-down di un cronometro, una funzionalità molto simile a quella introdotta da Apple su iPhone con le Attività in tempo reale a partire da iOS 16.

E se durante la presentazione dei nuovi Galaxy S25 ci è stata mostrata nella semplice schermata di blocco, ora sappiamo che funziona anche con l’Always On Display attivo. A confermarcelo sono i colleghi di SamMobile, uno dei portali di riferimento riguardo alle ultime news sull’universo Samsung. Qui sotto potete vedere una delle immagini condivise dalla redazione.

Dunque sì, la nuova funzionalità della One UI 7 può essere sfruttata anche quando attiviamo l’Always On Display, magari prima di andare a dormire, quando siamo al lavoro, oppure in estate al mare per risparmiare un po’ di batteria. Che sia un punteggio di un evento sportivo in diretta, un cronometro, un timer, oppure degli esercizi legati all’app Samsung Health, sarà sempre possibile monitorare le informazioni al riguardo anche qualora il telefono sia nella modalità AOD.

Per il momento, le applicazioni compatibili con la Now Bar sono l’assistente vocale Bixby, il cronometro e il timer di Orologio, Interprete, Samsung Note, Registratore vocale, Samsung Health, Condivisione di emergenza e Google Maps. Non è da escludere che, nel corso delle prossime settimane, a questo elenco si aggiungano nuove app, sia di proprietà di Samsung sia di terze parti (come ad esempio Google).

Resta poi da capire se la Now Bar sarà una funzione che arriverà su tutti gli altri smartphone Samsung che si aggiorneranno alla One UI 7, oppure resterà una prerogativa dei nuovi S25, o perlomeno dei precedenti top di gamma appartenenti alla serie Galaxy S (S24, S23 e così via). Non dovremmo comunque attendere tanto, dal momento che il nuovo Galaxy A56 dovrebbe integrare la One UI 7 fin da subito.