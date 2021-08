La MIUI di Xiaomi ha appena vinto ben 3 Red Dot Awards 2021 . Per chi non lo sapesse, questa è la skin proprietaria del colosso cinese; continua a basarsi ancora su Android. Come qualsiasi altro software, ha i suoi “pro” e “contro”. Alcune persone la consideravano ottima… altre invece, no. Tuttavia, sembra che le giurie di Red Dot appartengano al primo gruppo, in quanto hanno consegnato ben tre premi all'azienda per la sua UI.

Xiaomi senza freni: ben tre premi per la sua MIUI

Secondo l'account ufficiale MIUI Weibo, il sistema operativo mobile di Xiaomi ha ottenuto 3 Red Dot Awards. La società ha condiviso queste informazioni a pochi giorni di distanza dalla presentazione della MIUI 13, anche se poi verrà rilasciata entro la fine dell'anno.

Il post sui social media afferma che MIUI vince i Red Dot Awards 2021 per il suo sistema “Haptic Feedback” e “Natual Sound Museum“. Il primo vince nella categoria “Interface and User Experience“, mentre il secondo vince sia nelle categorie “Sound Design” che “Interface and User Experience“.

Se avete familiarità con la MIUI, saprete bene che queste due funzionalità sono tra le migliori all'interno del sistema operativo mobile di Xiaomi. Tuttavia, vale la pena notare che il “Feedback aptico” è disponibile solo su smartphone di fascia medio alta e premium. Non di meno, la vasta biblioteca del “Natural Sound Museum” è limitata al suolo mercato cinese.

MIUI 12.5 è l'ultima iterazione del software del colosso cinese. È un aggiornamento minore della MIUI 12 annunciata nella prima metà del 2020. Alcuni degli smartphone del gruppo Xiaomi più vecchi e economici devono ancora ricevere il nuovo software. D'altro canto però, la maggior parte dei dispositivi presenti in commercio è purtroppo afflitta da numerosi bug.

Pertanto, MIUI 13 dovrebbe apportare correzioni e miglioramenti per questi problemi. Xiaomi ha recentemente istituito anche il “MIUI Pioneer Group” a tale scopo.

