La MIUI 12.5 prepara il terreno per la nuova versione

Xiaomi sembra che si stia preparando per il debutto della prossima skin chiamata MIUI 13 che sostituirà l'attuale versione MIUI 12. Adesso, a ridosso del lacio della nuova UI, la MIUI 12.5 sta ricevendo una serie di update volti a migliorarne l'estetica e prepare il terreno per l'interfaccia basata su Android 12.

MIUI 12.5 cambia logo prima del debutto della MIUI 13

Si dice che la compagnia svelerà la nuova interfaccia utente il 16 dicembre insieme al prossimo smartphone Xiaomi 12, ma prima di ciò, la MIUI 12.5 ha subito un'altra modifica, questa volta al logo della versione.

Il nuovo logo più recente presenta una verniciatura bianca con linee di costruzione sopra. Indica che la prossima versione della UI è in arrivo e potrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane.

er coloro che non lo sapessero, anche la vecchia MIUI 11 aveva ricevuto tali linee di costruzione sul suo logo grafico che sembravano suggerire l'arrivo della iterazione più recente. Ora che vediamo che sta accadendo lo stesso con l'attuale MIUI 12, quindi possiamo aspettarci che il debutto sia alle porte.

La MIUI 13 dovrebbe portare grandi cambiamenti rispetto alla variante attuale. In primo luogo, le modifiche riguarderebbero principalmente le animazioni, nonché i miglioramenti alle app locali come l'app per file e temi e le correzioni di bug. Una delle caratteristiche degne di nota previste è la funzione di espansione della memoria, che consentirà a un dispositivo di utilizzare spazio di archiviazione aggiuntivo come la RAM. A parte questo, c'è molto poco in merito alla MIUI 13, poiché Xiaomi tende a non spoilerare troppi dettagli.

In termini di supporto, i seguenti dispositivi hanno già ricevuto le build di test interne.

Mi 11 serie;

Mi 11 Lite 5G;

Mi 10S;

Mix 4;

Redmi K40;

Redmi K40 Pro e Pro+.

Mentre alcuni dispositivi hanno ricevuto la MIUI 13 basata su Android 12, il resto dei dispositivi è in grado di ottenere build MIUI 13 basate su Android 11. Inoltre, le prossime serie Redmi K50 e Xiaomi 12 dovrebbero debuttare con la MIUI 13.