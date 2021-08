La scorsa settimana, quando il dirigente di Xiaomi Lei Jun ha tenuto la nuova conferenza, abbiamo visto una serie di nuovi prodotti che sono ancora sulla bocca di tutti. Potremmo parlare per ore del primo telefono con fotocamera sotto schermo Mi Mix 4, del nuovo tablet Mi Pad 5 ispirato all'iPad Pro di Apple, del robot bionico CyberDog, dei nuovi televisori OLED e di altri ancora. Ma poiché Xiaomi ha iniziato la sua carriera con la MIUI, quest'ultima sarà sempre sotto i riflettori. E, durante l'evento, Jin Fan, product director di Xiaomi e general manager di MIUI experience, ha annunciato la versione speciale MIUI 12.5 Enhanced Edition. Ora si apprendono nuove informazioni su questa skin.

MIUI 12.5 Enhanced Edition: entro il 27 agosto sarà su questi device

Il 13 agosto, Xiaomi ha lanciato ufficialmente il primo rollout dell'aggiornamento della MIUI 12.5 Enhanced Edition. I seguenti modelli stanno ricevendo il software in questi giorni:

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Redmi K40 Pro;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11;

Redmi K30S Ultra;

Xiaomi Mi 10/Ultra/Pro;

Redmi K40;

Redmi K30 Pro.

Come possiamo vedere, solo i modelli di fascia alta di Xiaomi e Redmi otterranno l'ultimo sistema operativo dell'azienda. E anche se si suppone che altri modelli saranno inclusi nell'elenco, al momento questo non è sicuro.

La compagnia ha dichiarato nell'annuncio che, a causa di fattori come la larghezza di banda e le modalità di rilascio per molti modelli, ci vorrà del tempo per il completamento della distribuzione del software. Come detto, il processo è iniziato il 13 agosto e si completerà entro il 27 agosto.

Quali novità vedremo?

La funzione di memoria atomica si concentrerà sulla gestione della storage dividendo lo spazio per ogni applicazione. Inoltre, imposta le priorità e “ignora” le attività non importanti per perfezionare e comprimere l'utilizzo della memoria. Inoltre, prendendo ad esempio lo Xiaomi Mi 10 Ultra, la capacità di residenza back-end aumenterà del 64%.

Oppure ancora, ci sarà il bilanciamento intelligente che farà funzionare correttamente l'hardware superiore e i programmi irrilevanti non ostacoleranno le prestazioni. Inoltre, prendendo in esame lo Xiaomi Mi 11 per i test, il consumo energetico medio scenderà del 10%.

