La MicroSD super-veloce di Samsung da 256GB è in sconto del 37%!

La MicroSD Samsung EVO Select da 256 GB offre una velocità di trasferimento ultraveloce di classe 10 U3 fino a 130 MB/s, garantendo la rapida e senza intoppi condivisione di file di grandi dimensioni. La velocità di trasferimento di 130 MB/s consente di trasferire un file video di 1 GB in soli 8 secondi. Ciò significa che puoi caricare rapidamente i tuoi video sul cloud o condividerli con i tuoi amici e familiari. La scheda è altamente compatibile con dispositivi mobili e console portatili come Nintendo Switch, offrendo massima praticità in qualsiasi situazione.

Resistente alle condizioni più difficili, la EVO Select è impermeabile, resistente alle temperature estreme, ai raggi X, ai campi magnetici e alle cadute. Questa caratteristica garantisce la sicurezza e la possibilità di essere inserita anche in eventuali action cam per le riprese più estreme.

Con una generosa capacità di 256 GB, questa MicroSD offre abbondante spazio per conservare foto ad alta risoluzione, video in qualità HD e installare app e giochi, fornendo una soluzione completa per le tue esigenze. Con la EVO Select da 256 GB, puoi infatti creare un archivio completo di tutti i tuoi ricordi. Puoi conservare foto e video di viaggi, vacanze, eventi speciali e momenti quotidiani. In questo modo, potrai sempre rivivere le tue esperienze e condividerle con chi vuoi.