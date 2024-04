La macchina da caffè De'Longhi da Unieuro in 3 rate da 30 EURO

Pensando a quel che serve per cominciare la giornata con il piede giusto o per fare una ricarica durante le ore più stancanti, occorre assolutamente acquistare una macchina da caffè espresso. Una delle migliori in circolazione ve la fornisce oggi Unieuro e in grande sconto. Si tratta della fantastica e amatissima De’Longhi Essenza Mini, funzionante a capsule.

Il prezzo diminuisce del 25%, rendendo questo prodotto un’occasione da non lasciarsi scappare. Costa solo 89,99 € invece che 119,99 € e si può pagare in 3 rate da 30 € con Klarna o PayPal. È garantita anche la consegna a domicilio gratuita in un massimo di tre giorni o in alternativa c’è il ritiro in negozio.

La macchina da caffè a capsule che costa il 25% in meno ve la regala Unieuro

Questa straordinaria macchina per caffè con sistema Nespresso Original Line è dotata di una pompa ad alta pressione con potenza a 19 bar. Proprio questa specifica garantisce la preparazione della miscela in maniera impeccabile. A contribuire ci pensa anche la possibilità di programmare la lunghezza del caffè in due misure differenti, scegliendo tra il classico espresso e il lungo.

Il serbatoio da 0,6 litri è il massimo, soprattutto per chi odia stare sempre a cambiare l’acqua. Il vero vantaggio che si ha nell’acquistare questo prodotto, viene dalla sua compattezza. Non sfigura in nessun posto in cui viene installato, offrendo al tempo stesso le massime prestazioni. Il suo funzionamento poi è intuitivo ed è questa la ragione principale per cui tutti la comprano.

Lo sconto del 25% che oggi Unieuro propone porta il prezzo di questa De’Longhi Essenza Mini a soli 89,99 €, un vero assist per l’acquisto. Basta scegliere PayPal o Klarna per comprarla in 3 rate da 30 € al mese, non dovendo presentare peraltro alcuna busta paga e non pagando alcun interesse interesse.