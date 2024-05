La LEGO McLaren di Ayrton Senna è in SCONTO su Amazon: festeggia il mito delle corse

È caduto ieri il trentennale dalla tragica morte di Ayrton Senna, leggenda della Formula 1 e vincitore di tre titoli mondiali che è rimasta nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport e non solo. Oggi su Amazon puoi acquistare il set LEGO che riproduce la sua mitica McLaren MP4/4 al prezzo scontato di 71,90 euro invece di 79,99, con spedizione Prime inclusa per la consegna immediata.

LEGO McLaren di Ayrton Senna: le caratteristiche del set

Quello che ti troverai tra le mani è un progetto emozionante pensato per gli appassionati del massimo sport automobilistico e naturalmente fan del pilota brasiliano, ma chi non lo è in fondo?

Nella scatola troverai tutto il necessario per realizzare una fedele replica in scala della leggendaria McLaren MP4/4, inclusi espositori per l’auto da corsa e la minifigure di Ayrton Senna. La replica dell’auto è dotata di numerose caratteristiche e funzioni realistiche, tra cui sterzo funzionante, sospensioni push-rod, alettone posteriore regolabile, pneumatici slick, specchietti, leva del cambio e un motore V6 turbocompresso (che non accende, ovviamente).

Una volta completato avrai a tua disposizione una decorazione perfetta per casa e ufficio, grazie all’espositore incluso con statistiche della McLaren MP4/4 e un podio con la minifigure di Ayrton Senna, completato da una foto e una citazione iconica del leggendario pilota brasiliano.

Un regalo perfetto per te stesso o per qualcuno che sai che impazzirebbe alla sola idea di avere in casa qualcosa del genere: approfitta dello sconto Amazon e acquista il set a 71,90 euro invece di 79,99.