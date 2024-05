LEGO: Tavola calda dell'alieno in omaggio con l'acquisto di un altro set

Fan di LEGO, a rapporto. Tra le promozioni in evidenza di questa settimana segnaliamo la Tavola calda dell’alieno in omaggio con un acquisto a partire da 100 euro. La promozione termina il 26 maggio e non prevede vincoli sull’acquisto da completare per raggiungere l’importo di 100 euro, questo significa che si può scegliere tra le novità, i set esclusivi e quelli più venduti.

La Tavola calda dell’alieno LEGO ha un valore di 19,99 euro ed è un ottimo giocattolo per i bambini dai 6 anni in su che sognano di esplorare nuovi mondi nello spazio. I pezzi totali inclusi nella confezione sono 239: non mancano dettagli intergalattici e astronauti LEGO.

Tavola calda dell’alieno LEGO in omaggio con un acquisto di almeno 100 euro

I vostri figli hanno manifestato una passione sfrenata per lo spazio? Il loro sogno nel cassetto è di diventare un giorno astronauti? Allora il set LEGO Tavola calda dell’alieno potrebbe essere il regalo perfetto, regalando loro un’avventura intergalattica sorprendente.

Potranno gustare un frappè vicino a una finestra che dà su un altro pianeto, ballare a più non posso grazie alla musica del jukebox, ordinare un incredibile hamburger, e tanto altro ancora. E se il piano alternativo a quello di diventare astronauti porta dritto ai fornelli, questo set LEGO offre un’ulteriore opportunità con una sezione cucina letteralmente stellare, più una carta del menu.

Alla lista dei tratti distintivi si aggiungono le due minifigure di astronauti, la prima con una tuta spaziale arancione e la seconda con una tuta spaziale bianca. Senza dimenticare i super dettagli intergalattici, tra frappè, jukebox e insegna del ristorante.

Approfitta della nuova promozione in corso su LEGO per ricevere la Tavola calda dell’alieno in omaggio. La promozione termina il prossimo 26 maggio.