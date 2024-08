La Gaming Week continua! Spider Man 2 in sconto del 24%

Appassionato di gaming e Marvel? Non c’è proposta in sconto migliore di Marvel’s Spider Man 2 per PlayStation 5 in sconto del 24%. Potrai assicurarti la versione fisica per la console next gen di Sony ad appena 60,90€ invece di 79,99€. Un prezzo incredibile per aggiungere alla tua collezione un titolo action-adventure incredibile e, ovviamente, con protagonista il meraviglioso Spider man!

Per gli amanti della Marvel: Spider Man 2 per PlayStation 5

Marvel’s Spider-Man 2 per PlayStation 5 offre un’esperienza di gioco straordinaria, sfruttando al massimo la potenza della console di Sony. Grazie all’SSD ad alta velocità della PS5, i tempi di caricamento sono praticamente inesistenti, permettendoti di passare da un personaggio all’altro in un istante, spostarti rapidamente per tutta la città e utilizzare le nuove Ali di ragnatela per esplorare la New York della Marvel, più velocemente che mai.

Il gioco sfrutta i grilletti adattivi del controller DualSense per farti sentire ogni acrobazia e combo con una precisione senza precedenti. L’emozione di lanciarsi da un palazzo all’altro diventa tangibile, rendendo ogni movimento più realistico. Il feedback aptico porta l’immersione a un livello superiore, permettendoti di percepire nelle tue mani le ragnatele di Spider-Man e di sentire la potenza dei suoi poteri, inclusi i simbionti di Peter Parker e le abilità bioelettriche di Miles Morales.

Le grafiche mozzafiato danno vita a una New York mai vista prima, con ambientazioni cittadine ricche di dettagli nei quartieri del Queens e Brooklyn. Ogni angolo della città è spettacolare, pieno di vita e pronto per essere scoperto. Marvel’s Spider-Man 2 è un viaggio epico e immersivo nell’universo di Spider-Man. Sfrutta la Gaming Week e fatti un regalo in sconto del 24%, attivo solo fino a esaurimento scorte!